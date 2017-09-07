В РЖД рассказали, когда начнется движение в обход Украины

РЖД планирует в октябре запустить движение по железной дороге в обход Украины, рассказал журналистам президент компании Олег Белозеров.

«То, что он заработает в течение ближайших полутора месяцев, — это точно. Там пойдут прежде всего не пассажирские, а грузовые поезда, потому что они идут вне расписания, а с пассажирскими вопрос нужно будет урегулировать. Может быть, через неделю-две мы будем знать ответ и этапность переключения», — сообщил Белозеров в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, пассажирские поезда запустят после грузовых, потому что для них нужно составить расписание.

«Этот вопрос нашими „движенцами” тоже должен быть скоро решен», — добавил глава РЖД.

В августе РЖД завершили строительство участка Журавка — Миллерово в обход Украины. Работы начались в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной. Новая линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность и обеспечить безопасность грузовых и пассажирских перевозок.

В проекте участвовали подразделение РЖД — «Росжелдорстрой» и железнодорожные войска.

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