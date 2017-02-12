В Ровно 200 человек пикетируют котельную из-за стужи в квартирах (ФОТО)

В западноукраинском Ровно в жилых домах и больнице по улице Русской пропало тепло. По предварительной информации, без отопления остались четыре многоэтажки, общежитие и железнодорожная больница. Возмущенные горожане вышли на пикет к местной котельной и угрожали перекрыть дорогу.

Сейчас температура воздуха в Ровно составляет 7–8 градусов ниже ноля.

«Люди атакуют котельную „Укртепло“. В больницах, детских домах, квартирах температура опустилась до 8 градусов. Температура на выходе из котельной 24 градуса. Город на грани катастрофы. Уже 200 человек собрались», — написал на странице в Facebook экс-депутат местного горсовета Александр Лащук, который приехал к месту протеста.

К месту проведения пикета прибыл наряд патрульной полиции.

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