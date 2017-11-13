В «Ростехе» рассказали об искусственном интеллекте новейшего Су-35

Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете Су-35, «интеллектуальный» блок истребителя отвечает за самостоятельный выбор первоочередных целей для их поражения определенным видом авиационного оружия, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 впервые участвует в полетной программе авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае. Машина также участвует в статической экспозиции на выставке.

«Су-35, который летает (в рамках полетной программы Dubai Airshow 2017 — прим. ред.), там как раз есть один из блоков, который по сути — это искусственный интеллект.

То есть, он анализирует все цели, которые он захватывает, — там порядка шести целей может одновременно захватить — и сразу же определяет, каким вооружением какую цель нужно поразить», — сказал Чемезов в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

«Это даже не пилот делает, это все делает искусственный интеллект», — уточнил он.

Глава «Ростеха» отметил, что госкорпорация работает над внедрением искусственного интеллекта и в бортовые системы гражданских авиалайнеров.

Су-35 — истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями зарубежного производства аналогичного класса.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года.

Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

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