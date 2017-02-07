В России вынесен первый приговор о недоносительстве по «пакету Яровой»

Штраф в 70 тыс. рублей заплатит житель Астрахани Улугбек Гафуров, не сообщивший правоохранителям о том, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков. Его признали виновным в несообщении о преступлении по ст. 205.6 УК. Поправки в эту статью внесли в рамках «пакета Яровой».

Дело Гафурова расследовали в ФСБ. Там выяснили, что его знакомый из Киргизии — Равшан Акбаров, проходил подготовку в лагере боевиков в иракском Мосуле, а потом воевал на стороне ДАИШ («Исламское государство», ИГ или ИГИЛ, запрещена в России). Ранее за это его приговорили в Ростове-на-Дону к восьми годам лишения свободы. Гафуров при этом полностью признал вину в несообщении о преступлении.

EADaily напоминает, что поправки в антитеррористическое законодательство, авторами которых выступили депутаты Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, были одобрены Госдумой 24 июня. Документ, получивший в обществе название «пакет Яровой», был подписан президентом России 7 июля.

Среди различных нововведений была возвращена в уголовное законодательство и статья о несообщении о преступлении. Приговор в Астрахани стал первым, вынесенным в России по этой статье.