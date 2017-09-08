В России транспортный налог могут заменить экологическим сбором
Минтранс РФ рассматривает возможность замены транспортного налога для автомобилей на экологический сбор.
До конца года министерство подготовит обоснование для такого изменения, пишут «Известия».
При этом переход к экологическому сбору будет проводиться в соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года. В рамках стратегии планируется снижать энергоемкость транспорта и активнее внедрять экономичные транспортные средства.
В настоящий момент размер транспортного налога зависит от региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством.
При переходе на экологический налог базой расчета будут конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства (ПТС).
Региональной дифференциации для экологического налога не будет.
Отмену транспортного налога периодически предлагают различные политики, но правительство не поддерживает ее, так как простая отмена налога приведет к потере доходов бюджета более чем на 140 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что налоговая нагрузка на владельцев новых и экономичных автомобилей должна снизиться, а вот в регионах, где парк старых автомобилей заметно больше, физические и юридические лица столкнутся с ростом налоговой нагрузки.
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По материалам: http://rusvesna.su/economy/1504853271