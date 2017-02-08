В России обезвредили банду хакеров

В ходе совместной операции МВД и ФСБ обезврежена банда хакеров, обвиняемых в хищении у коммерческих организаций РФ свыше 1 млрд. рублей.

Уточняется, что хакеры занимались хищением денежных средств со счетов российских банков. Деятельность группы, участники которой проживали в 17 регионах, была пресечена еще в мае 2016 года, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Члены группы занимались хищением денежных средств со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. За период своей деятельности 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей», — заявила Волк.

Как отметила представитель МВД, хакеры занимались не только незаконным проникновением в банковские системы, но и взламывали «объекты критически важной инфраструктуры, в том числе стратегических промышленных предприятий страны».

В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены 27 организаторов и участников группы, из них 19 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По неофициальной информации, речь идет о членах хакерской группы «Lurk».

Правоохранители провели обыски по 34 адресам и изъяли более 90 компьютеров, носителей информации и средств связи, денежные средства в сумме 4,5 млн руб.

Судя по всему, задержка с опубликованием информации о нейтрализации преступной группы была связана с продолжавшимися оперативно-розыскными действиями.

Как сообщила Волк, к началу 2017 года были установлены другие участники организованной группы и 25 января этого года в пяти субъектах России, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге, были задержаны девять граждан, подозреваемых в причастности к деятельности группы.

Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ и ч. 4 ст. 159.6 УК РФ, соответственно «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в них» и «мошенничество в сфере компьютерной информации».

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