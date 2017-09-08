В России между бедными и богатыми даже не пропасть – бездна! Как это вышло?

Открываю список ФОРБС за 2026 год и читаю:

Кол-во миллиардеров в мире – 2000. Суммарное их состояние – $7,5 трлн.

Кол-во миллиардеров в России – 100. Суммарное их состояние – $325 млрд.

Открываю Википедию и читаю:

Кол-во людей на планете за 2016 год – 7,5 млрд. Население России – 147млн. Совокупный мировой ВВП – за 2016 год – $120 трлн. ВВП России – $1,4 трлн.

Беру калькулятор и считаю:

Население России – 1/50 от количества людей в мире. ВВП – 1/85 от мирового ВВП. И это означает, что если в среднем в мире на 3.8 млн. человек приходится 1 миллиардер, то у нас этот показатель равен 1 на 1,4 млн. населения.

Если в мире совокупное состояние всех миллиардеров равно 1/15 годовому ВВП, то у нас этот показатель 2:1 в пользу олигархов.

А самое главное, эти состояния сплошь ворованные, потому что никто из богачей не наследовал накопления своих предков Рокфеллеров и Ротшильдов, никто из них не преуспел в каких-нибудь прорывных постиндустриальных технологиях, взяв в пример Билла Гейтса или Цукерберга.

Далее из той же Википедии: страны с наихудшими показателями МРОТ.

Трудно поверить, но рядом с нами с небольшим минусом Венесуэла, Камерун, Кения и Северная Корея.

В 1,5-2 раза нас опережают Колумбия, Бразилия, Турция, Египет, Албания и Румыния.

С такими странами как члены ЕЭС США, Канада, Япония и ещё около 40 других, где дневной МРОТ соответствует нашему месячному, вообще лучше не сравнивать.

Прочитав и подсчитав всё это, задаю себе один очень простой вопрос: отчего так бессовестно и нагло? Отчего на проклинаемом нами Западе такое невозможно?

Александр Григорян

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/20183/-