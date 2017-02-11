В России дядя прокурор приходит всегда, придет он и на Донбасс

Владимир Владимирович Путин в январе 2016 года отметил: «Наполеон как‑то сказал, что справедливость ‒ это воплощение Бога на земле». Тогда лидер России говорил о возвращении Крыма домой. Но курс на справедливость Россия держит не только во внешней, но и во внутренней политике.

Вот это выражение «В России дядя прокурор приходит всегда» мне сказал ещё в 2015 году полковник из Генштаба Минобороны РФ. Тогда мы обсуждали Народные Республики. Неважно, кто и во что верит, неважно, кто считает себя очень хитрым, а кто особо хитрым. Прокурор приходит всегда. Через год, через два, через пять. В России это уже поняли.

Об этом стоит задуматься и некоторым известным личностям в ДНР и ЛНР. Если регионы планируют когда-либо войти в пространство Российской Федерации, то будет отдельный сезон сериала «Вспомнить всё». И неправовые манипуляции с гуманитарной помощью в 2014 году, и удивительное таяние и усыхание металла на различных объектах, и нецелевое расходование бюджетов — всё будет изучено заново и расследовано.

Если кому-то кажется, что различными социальными и медийными проектами можно выслужиться и закрыть правонарушения 2014 года — это не так.

Закон один для всех.

И последние события это демонстрируют шаг за шагом, факт за фактом. Кто бы ещё пять лет назад мог подумать, что «неприкасаемый» либерал-гайдаровец Улюкаев с намертво приклеенной на лицо маской высокомерного хозяина жизни и смерти будет писать довольно бездарные стишки под домашним арестом в ожидании суда.

В 2015 году под суд попал Председатель комитета Сахалинской областной думы по государственному строительству Сергей Зарицкий.

В том же году за мошенничество улетел в колонию Вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев.

Председателя Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова, обвиняемого в хищении более 100 млн руб. по делу космодрома «Восточный», ждёт до 6 лет свежего воздуха и высоких сосен.

Министр социального развития и труда Астраханской области Екатерина Лукьяненко за получение взятки в крупном размере отбывает наказание сроком на 4 года в колонии общего режима.

Хор сахалинских мальчиков, состоящий из экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина, экс-министра сельского хозяйства Сахалинской области Николая Борисова, вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина активно и старательно разучивают песню «Кругом тайга, а бурые медведи осатанели, стало быть, весна…».

Россия меняется. Причём настолько быстро, что некоторые фигуранты не успевают даже сказать «За что, начальник?» (очень по-украински, кстати), как оказываются в местах, где много свежего воздуха и бурых медведей.

Генеральный прокурор Юрий Яковлевич Чайка во многом сформировал новую жёсткую систему справедливости Российской Федерации. Не просто так Юрий Яковлевич работает с 23 июня 2006 года и уже дважды в 2011 и в 2016 году переназначен на 5 лет работы.

Юрий Чайка: «За последние два года органами следствия изъято имущества, денег и ценностей на 11,8 миллиарда рублей, для обеспечения взыскания арестовано имущество на общую сумму 62,3 миллиарда рублей.

За три года по постановлениям прокуроров к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») за совершение коррупционных правонарушений привлечено более тысячи юрлиц. Общая сумма судебных штрафов превысила полтора миллиарда рублей.

В 2016-м по итогам прокурорских проверок в связи с утратой доверия уволено свыше 380 служащих (в основном муниципального звена), уличенных в совершении коррупционных правонарушений.

В прошлом году также выявлено свыше трехсот тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По требованию прокуроров более семидесяти тысяч должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке, свыше девяти тысяч человек привлечены к административной ответственности, а следственные органы возбудили более 3700 уголовных дел.

Всего за совершение коррупционных преступлений за истекший год осуждены 13 183 человека».

Справедливость возвращается в Россию. Значит ли это, что возвращается Бог?

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»