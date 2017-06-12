Сегодня, 12 июня, в стране официальный праздник — День России. На этом фоне из регионов приходят сообщения об акциях оппозиции, организованных сторонниками Алексея Навального.

По данным газеты «Взгляд», всего в акции участвуют 145 городов. Митинги прошли во Владивостоке, Хабаровске, Барнауле, Казани, Петропавловск-Камчатском, Южно-Сахалинске, Магадане, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенске. При этом в Благовещенске и Казани было задержано как минимум по четыре человека, во Владивостоке — не менее 11 человек за нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия.





Митинг в Барнауле. Фото: navalny.com

По утверждению пресс-службы Навального, митинги были разрешены в Барнауле, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах. Сам Алексей Навальный сегодня был задержан в Москве почти сразу после того, как прибыл на Тверскую. Накануне он опубликовал на своем сайте сообщение, что согласованная акция на проспекте Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на акцию на улице Тверская, где акция не была согласована. Перенос акции на Тверскую Навальный объяснил тем, что подрядчики, к которым они обращались за организацией звука на митинге, отказали им из-за давления столичных властей.

Все акции оппозиции в неположенном месте будут несанкционированными, заявил РИА «Новости» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. «Они (организаторы) получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными… Это очередные провокации», — сказал руководитель департамента. Генпрокуратура вечером в воскресенье также указала, что «Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы» к участию в шествии и митинге на Тверской, но акцию по этому адресу мэрия не согласовала и организаторы ранее согласились провести ее на проспекте Сахарова.

Как сообщало EADaily, 42% читателей агентства, принявших участие в опросе «Кто такой Алексей Навальный?», считают, что он — «недалекий политический авантюрист». Еще 40% уверены, что Навальный — «разработка западных служб». На предыдущих акциях «против коррупции», организованных сторонниками оппозиционера, преимущественно присутствовала «креативная молодежь», причем встречались даже подростки.

День России является одним из самых молодых государственных праздников в Российской Федерации. Его история берет начало в 1990 году, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. С тех пор по всей стране проходят праздничные мероприятия; москвичей в этот день ждут концерты, бесплатные экскурсии и фейерверк — с Красной площади раздадутся порядка 500 залпов. Президент России Владимир Путин в этот день традиционно вручит государственные премии деятелям науки и искусства, а также паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад и соревнований.