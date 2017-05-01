В Риме прошла акция памяти жертв Одесской трагедии

2 мая исполняется три года с того дня, как в одесском Доме профсоюзов украинские националисты заживо сожгли 48 человек. Виновных в этих зверствах до сих пор не удалось наказать. Киевский режим не заинтересован в поисках истины, так как это было сделано по их приказу.

Поэтому хунта вот уже три года пытается скрыть все факты, свидетельствующие о том, кто совершал эти преступления. Но правда рано или поздно выйдет наружу, и убийцы получат по заслугам.

Сегодня в Риме, 30 апреля, на площади Колизея состоялась Акция памяти жертв Одесской трагедии.

Также, целью акции является донесение до европейцев правды о преступных кровавых деяниях киевского нацистского режима, пришедшего к власти путём государственного переворота.

Не обошлось без провокаций. Свидомые украинцы мобилизационного возраста быстро ретировались после заданных им вопросов: «Почему не захыщаешь ридну нэньку в так называемом АТО, а отсиживаешься в Риме у бабской юбки?» Были и истерички с майданным синдромом, которых полицейские культурно выпроваживали, так как акция проводилась с разрешения квестуры.

Метки по теме: 2 мая в Одессе; новости мира; новости Украины; трагедия в Одесссе; фашизм на Украине

По материалам: https://news-front.info/2017/05/01/v-rime-proshla-aktsiya-pamyati-zhertv-odesskoj-tragedii/