Проишествия 

В результате взрыва бытового газа в Сочи есть пострадавшие

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Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частной гостинице в Сочи. Инцидент произошел в Адлерском районе города, в доме гостиничного типа.

Как сообщает «Интерфакс», пожарные службы ликвидируют огонь, который распространился в двух жилых помещениях на площади не более 30 кв. метров. По данным городского управления здравоохранения, в больницу доставлен один человек. Всего, по предварительным данным, пострадало трое.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/v-rezultate-vzryva-bytovogo-gaza-v-sochi-est-postradavshie

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