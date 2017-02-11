В результате взрыва бытового газа в Сочи есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частной гостинице в Сочи. Инцидент произошел в Адлерском районе города, в доме гостиничного типа.

Как сообщает «Интерфакс», пожарные службы ликвидируют огонь, который распространился в двух жилых помещениях на площади не более 30 кв. метров. По данным городского управления здравоохранения, в больницу доставлен один человек. Всего, по предварительным данным, пострадало трое.