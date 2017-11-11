В результате удара арабской коалиции по Минобороны Йемена есть пострадавшие

Десять человек пострадали в результате двух авиаударов, которые нанесла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией по министерству обороны в столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Кроме того, были разрушены семь жилых домов, местные жители эвакуированы.

4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы ПВО королевства сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта в Эр-Рияде. Жертв и разрушений не было.

Однако все наземные, воздушные и морские порты Йемена были закрыты коалицией. В связи с этим в ООН заявили, что в стране возможен самый массовый за последние десятилетия голод, так как нет возможности доставить гуманитарный груз.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом. В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.