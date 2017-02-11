В результате давки на стадионе в Анголе погибли 17 человек, десятки ранены

Давка, возникшая на стадионе в Анголе из-за штурма фанатами футбола ворот спорткомплекса в городе Уиже, привела к гибели как минимум 17 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, десятки болельщиков получили различные травмы. В местной больнице сообщили, что фанаты хотели посмотреть матч между местными командами, возникла давка, люди залезали друг на друга. «Всего 76 пострадавших, 17 из которых погибли», — говорят медики.

На стадионе в это время проходила игра между местной командой «Санта Рита» и клубом «Рекреативо» из Либолы. Последний одержал победу со счетом 1:0. Из-за давки возле ворот матч не прерывался.