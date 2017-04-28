В результате азербайджанского обстрела в Карабахе погиб солдат: Минобороны

Военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха (Арцаха) Мгер Арзуманян (1998 г. р.) получил смертельное огнестрельное ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Арцаха.

Инцидент произошел 28-го апреля около 09:30 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной на южном направлении. Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.

Отметим, что это второй случай гибели военнослужащего за последние дни. 25 апреля в результате нарушения режима перемирия погиб срочник Нарек Арутюнян. Примечательно, что сегодня в Москве запланированы переговоры глав МИД Армении, России и Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта.