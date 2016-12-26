Украина 

В Раде зарегистрировали законопроект о популяризации и защите русского языка

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В Раде зарегистрировали законопроект о популяризации и защите русского языка | Русская весна

Нардеп от фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий зарегистрировал в украинском парламенте законопроект о популяризации и защите русского языка.

Законопроект называется «Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине».

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При этом текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482768566

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