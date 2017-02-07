Парламентские фракции БПП и «Народного фронта» потребовали объяснений от посла Германии из-за его заявления по Донбассу, призвав бойкотировать прием у посла по случаю 25-летия дипломатических отношений. Об этом сегодня, 7 февраля, заявила народный депутат Анна Гопко.

«Сегодня от имени комитета по вопросам европейской интеграции, комитета иностранных дел и от всего украинского парламента мы бы хотели выразить свое возмущение по поводу заявления посла Германии Эрнста Райхеля, который сказал, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск», — заявила Гопко. «МИД должен немедленно вызвать посла Германии, чтобы услышать его опровержение такого заявления, а министр Климкин должен доложить парламенту о результатах такого разговора с послом», — объявила депутат.

«Мы приглашаем посла поехать в Авдеевку и увидеть реальную ситуацию. Увидим, какова тогда будет его позиция относительно выборов на Донбассе в присутствии российских войск», — заявила Гопко. Она сообщила, что 8 февраля посол Германии пригласил на прием по случаю 25-летия открытия посольства Германии в Украине многих народных депутатов. «Мы призываем бойкотировать прием у посла», — сказала Гопко.

«Позиция парламента очень четкая — никаких выборов на Донбассе не будет, пока российские войска не уберутся из Украины, и пока Украина не возьмет под контроль украинско-российскую границу», — сказала Гопко.

Следует пояснить, что посол Германии на Украине Эрнст Райхель предположил, что выборы на Донбассе могут состояться до вывода российских войск: «Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск, или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг». Это вызвало истерику в стане «патриотов Украины».

Как сообщало EADaily, заявления о «наличии российских войск на Донбассе» западные, в том числе германские дипломаты делают регулярно — к месту и не к месту. При этом ни разу не было представлено малейших доказательств данной информации.