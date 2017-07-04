В Раде призвали «плюнуть полякам в морду»

Украинский нардеп, сын главаря УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич прокомментировал заявление главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в ЕС, если Киев продолжит героизацию Степана Бандеры.

«Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?» — возмутился он.

Отвечая на вопрос, какой он видит выход из ситуации, нардеп сказал: «Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в рожу и вся ситуация.

Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает, куда броситься».

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