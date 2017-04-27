Украина 

В Раде призвали канонизировать Ляшко

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В Раде призвали канонизировать Ляшко | Русская весна

Дело о возможном незаконном обогащении, возбужденное против лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, должна изучать Конгрегация по делам святых Ватикана, занимающаяся канонизацией, а не прокуратура. 

Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко.

«Обогащением Ляшко должна заниматься даже не Специализированная антикоррупционная прокуратура, а Конгрегация по делам святых Ватикана», — написал он на своей странице в соцсети. 

«Потому что только они могут изучать чудеса! Ведь это же чудо — снимать виллу в Конче-Заспе за 10 тысяч гривен в месяц. Или ни дня не работая в бизнесе задекларировать квартиры, машины, супердорогие часы и миллион долларов кэшем», — пояснил Гончаренко.

«Так что святому Олегу — дорога в Ватикан! Руки прочь от Ляшка!» — резюмировал нардеп.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493303289

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