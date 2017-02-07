В Раде призвали бойкотировать прием у немецкого посла из-за его заявлений о выборах в Донбассе

Украинские нардепы ополчились на посла Германии Эрнста Райхеля после его резонансного заявления о том, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск.

В частности, глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко с трибуны Рады призвала вызвать посла в украинский МИД для того, чтобы тот опроверг свои слова.

«Такое заявление посла Германии в Украине идет в разрез с официальной политикой Германии, противоречит Минским договоренностям, потому что Германия является активным участником „нормандского формата” и всем усилиям по мирному урегулированию», — пояснила Анна Гопко, добавив, что глава украинского МИД Павел Климкин должен рассказать парламенту о результатах общения с немецким послом, так как его позиция «не является официальной позицией Германии».

Также, нардеп пригласила Райхеля в Авдеевку, где, по ее словам, «российские войска обстреливают мирное население».

В завершение своего выступления Гопко призвала своих коллег бойкотировать сегодняшний прием в немецком посольстве, посвященный 25-й годовщине открытия диппредставительства на Украине «и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию».

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