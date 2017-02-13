Россия 

В Раде признали зависимость Украины от России

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В Раде признали зависимость Украины от России | Русская весна

Советник главы МВД Украины, нардеп Антон Геращенко признал высокую зависимость Украины от России.

«Мы до сих пор остаёмся зависимыми от Российской Федерации по поставкам нефти и нефтепродуктов, по поставкам ядерного топлива, по прохождению через наши территории аммиакопровода, без которого наш Одесский припортовый завод не может работать», — заявил он, комментируя блокаду экстремистами железнодорожного сообщения с Донбассом.

«У нас с Россией процентов 15–18 товарооборота до сих пор», — констатировал Геращенко, отметив, что вопрос взаимоотношений Украины с Донбассом является «частью большой проблемы» взаимоотношений с Россией.

Как ранее сообщала «Русская Весна», министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть исключительно импорт угля или газа из России.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487014919

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