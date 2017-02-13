В Раде признали зависимость Украины от России
Советник главы МВД Украины, нардеп Антон Геращенко признал высокую зависимость Украины от России.
«Мы до сих пор остаёмся зависимыми от Российской Федерации по поставкам нефти и нефтепродуктов, по поставкам ядерного топлива, по прохождению через наши территории аммиакопровода, без которого наш Одесский припортовый завод не может работать», — заявил он, комментируя блокаду экстремистами железнодорожного сообщения с Донбассом.
«У нас с Россией процентов 15–18 товарооборота до сих пор», — констатировал Геращенко, отметив, что вопрос взаимоотношений Украины с Донбассом является «частью большой проблемы» взаимоотношений с Россией.
Как ранее сообщала «Русская Весна», министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что альтернативой углю из Донбасса для Украины может быть исключительно импорт угля или газа из России.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487014919