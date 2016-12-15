В Раде предлагают отгородиться от Донбасса «поясом безопасности»

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат, «ранее судимый мошенник» Семен Семенченко предложил юридически и физически, путем создания «мощного пояса безопасности» отгородиться от Донецкой и Луганской народных республик, а их жителей снабжать гуманитарными конвоями.

«Я и фракция „Самопомощь“ предлагаем принять закон о временно оккупированных территориях (так в Киеве называет территории ДНР и ЛНР), временно отгородиться от этих территорий, построить мощный пояс безопасности, бросить все силы на обеспечение местных жителей гуманитарными конвоями от имени государства Украина и от имени международного сообщества продуктами, помочь тысячам и миллионам переселенцев», — сказал он украинским СМИ.

При этом он высказал мнение, что официальный Киев не хочет решать гуманитарные проблемы на Донбассе. «Когда говорят о том, что на те территории (неподконтрольные Киеву) не пускают гуманитарные конвои, то это просто ретранслируют фантазии, которые придумываются в администрации президента», — заявил депутат.

Как сообщало EADaily, Украина не оказывает никакой помощи населению на территориях, подконтрольных ополченцам. Напротив, Киев перестал перечислять жителям, которых считает своими гражданами, социальные выплаты, ограничивает подачу воды. Обстрелам со стороны киевских силовиков подвергаются жилые кварталы и объекты инфраструктуры ЛДНР, а накануне из автомата был расстрелян гражданский автобус.

Россия регулярно отправляет в Донецк и Луганск десятки гуманитарных конвоев, поставляет в регионы электроэнергию и газ.