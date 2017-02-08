В Раде оппозиционным депутатам запретили выступить на русском

Сегодня, 8 февраля, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам от «Оппозиционного блока» выступать с трибуны парламента на русском языке.

«Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке», — сказал он. В частности, спикер остановил выступление депутатов из «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.

Как сообщало EADaily, ранее в Раде был зарегистрирован законопроект «О языке», который предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.