Проишествия 

В Раде оппозиционным депутатам запретили выступить на русском

0 коментариев

Андрей Парубий. Фото: nk.org.ua

Сегодня, 8 февраля, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий запретил депутатам от «Оппозиционного блока» выступать с трибуны парламента на русском языке.

«Призываю всех народных депутатов уважать государственный язык и выступать с трибуны Верховной рады на украинском языке», — сказал он. В частности, спикер остановил выступление депутатов из «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и Наталии Королевской, напомнив о конституции, в которой украинский провозглашен государственным языком.

Как сообщало EADaily, ранее в Раде был зарегистрирован законопроект «О языке», который предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

За нарушение закона предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/08/v-rade-oppozicionnym-deputatam-zapretili-vystupit-na-russkom

Другие новости:

7312sg_1459816923

Выговор от Абдулатипова: в Элисте спортсмен из Дагестана осквернил статую Будды

0
9bf2bt_1469948883

Неоконченный переворот в Турции: военная база Инджирлик окружена силовиками

0
p7cqgw_1468933682

В Алма-Ате не было теракта — мнение

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *