В Раде обещают уничтожить Кремль

Нардеп Игорь Мосийчук заявил, что украинская армия, «продолжая традиции великих завоеваний», после «освобождения» Донбасса захватит и разрушит Кремль.

«Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой», — написал он на своей странице в соцсети.

«Мы не остановимся на собственных границах, и выбив врага с украинской земли, нагоним и добьём его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — пообещал украинский парламентарий.

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