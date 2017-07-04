В Раде обещают уничтожить Кремль
Нардеп Игорь Мосийчук заявил, что украинская армия, «продолжая традиции великих завоеваний», после «освобождения» Донбасса захватит и разрушит Кремль.
«Сейчас мы — потомки славных воинов, продолжая традиции великих завоеваний, стоим до победного конца в битве с новейшим каганатом — московской ордой», — написал он на своей странице в соцсети.
«Мы не остановимся на собственных границах, и выбив врага с украинской земли, нагоним и добьём его в собственной столице: Кремль будет уничтожен», — пообещал украинский парламентарий.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499111846