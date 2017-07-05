В Псковской области проходят масштабные учения ВДВ

Сегодня, 5 июля, в Псковской области начались масштабные учения Воздушно-десантных войск, в которых задействованы соединения из Пскова, Ульяновска и Иванова. Об этом сообщил, руководящий их проведением начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Особенность этих учений — проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах. «Всего привлекается на учения 2,5 тыс. человек и 500 единиц техники», — пояснил Игнатов. Эти маневры — вторые по масштабности после проведенных в марте на полигоне Опук в Крыму, в которых было задействовано более 2,5 тысячи человек, 600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль «Цезарь Кунников», более 45 самолетов и вертолетов. Основная задача десантных подразделений на северо-западном направлении — разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом.

В учениях, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, задействовано более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа. Десантники уже совершили перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.