В пригороде Баку произошел взрыв на магистральной газовой линии

Сегодня, 27 декабря, в пригороде Баку произошел взрыв на одном из газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной нефтяной компании Азербайджана.

«На одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газового узла, произошел взрыв», — говорится в релизе. Пострадавших в результате инцидента нет. «В настоящее время эта линия локализуется, останавливается подача газа в систему и ведется подготовка к началу ремонтных работ», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, после взрыва на газопроводе в Карадагском районе Баку начался пожар. «На место происшествия привлечены силы и средства Государственной противопожарной службы МЧС, — отметили в министерстве. — Продолжаются работы по тушению пожара, опасности для населенных пунктов нет».

Информации о причинах взрыва пока нет.