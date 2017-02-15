В Прибалтике боятся «пакта Путина-Трампа»

Латвийский политический деятель Владимир Линдерман рассказал изданию Ukraina.ru о политической ситуации в этом регионе в связи с предстоящим поправением в странах Евросоюза, взаимоотношениях между русской и латышской общиной, и латвийцах, воюющих в Донбассе.

— Как в Прибалтике, в Латвии в частности, была встречена победа «пророссийского» Дональда Трампа? Как ночной кошмар?

— Правящими кругами прибалтийских стран — тревожно. Боятся возможной договоренности между Россией и США, по аналогии с пактом Молотова-Риббентропа. Особенно пугают высказывания Трампа о том, что НАТО устарело, исчерпало себя, не соответствует современным вызовам и так далее.

© Фото: из личного архива В. Линдермана Латвийский политический деятель Владимир Линдерман

— А поправения стран Евросоюза и, возможно, пророссийского крена в их внешней политике боятся?

— Боятся не то чтобы поправения, а прихода к власти в крупных европейских странах политиков, не отравленных русофобией — той же Марин Ле Пен. Слишком левых тоже боятся. Но больше все-таки смотрят не на Европу, а на США. Сейчас затаили дыхание: что сделает Трамп? Ходят слухи (не знаю, насколько обоснованные), что он готов отказаться от баз ПРО в Польше и Румынии. Это заставляет нервничать.

— Европейские националисты скептически относятся к Евросоюзу. Некоторые из них хотят его реформировать в пользу увеличения национального суверенитета, а кто-то хотел бы по примеру Британии, чтобы их страна покинула ЕС. А как националисты прибалтийских стран относятся к Евросоюзу?

— Для прибалтийских националистов главный враг — Россия и русские. Да, на кухнях они брюзжат в адрес Евросоюза. Но главное зло видят в России.

— То есть в Прибалтике публичных евроскептиков нет?

— В Латвии есть даже партия евроскептиков, но слабенькая. Во всех партиях, включая правящие, включая даже радикальных латышских националистов, есть люди, негативно относящиеся к ЕС. Но они, скажем так, «размазаны» по разным партиям и организациям, и какой-то самостоятельной силы из себя не представляют.

Представители радикальных националистических организаций встречают ветеранов латышского легиона СС во время их марша к памятнику Свободы в Риге

И латыши, и литовцы, и эстонцы очень боятся вторжения иммигрантов из Азии и Африки, плюс они консервативны, их смущают все эти модные европейские темы: однополые браки, феминизм, ювенальная юстиция и так далее.

Но антироссийская пропаганда делает свое дело, и люди боятся даже сказать что-то такое, что может быть истолковано как «поддержка Кремля».

— Может ли в будущем произойти такое, что националисты прибалтийских стран начнут видеть в России своего союзника, как это произошло в свое время с венгерской русофобской партией «Йоббик»?

— Нет, как с «Йоббиком», не получится. В Венгрии нет русских и нет русского вопроса. Венгры-националисты как главную угрозу воспринимают европейскую глобализацию и унификацию. И поэтому готовы тактически сотрудничать с Россией. Прибалты главную угрозу видят в русских и хотят осуществить тотальную дерусификацию. Чрезмерно конфликтовать с ЕС им не с руки.

Вообще, к европейским национализмам надо относиться по-разному, не валить их в одну кучу. К французскому (Ле Пен) я отношусь положительно, потому что в нем нет антирусского компонента — просто неактуально для французов, хватает других забот… К немецкому следует отнестись более подозрительно — там наверняка рано или поздно всплывет «дранг нах остен», а уж польский и прибалтийские точно заряжены антирусски.

— В Европе в правящих кругах обеспокоены сепаратизмом тех или иных территорий. Для некоторых европейских стран — Великобритании, Испании, Бельгии, Италии, Франции — она очень актуальна. Про Украину я вообще не говорю. А у вас латгальский сепаратизм — это серьезно, или все-таки это надуманная тема?

— Собственно, я и мои товарищи по партии «За родной язык» инициировали всю эту бучу с Латгальской автономией. В декабре 2012 г. мы провели опрос жителей Латгалии: хотят ли они автономии — политической, культурной, экономической — в составе Латвии? Подавляющее большинство ответили — да, хотим.

Это и понятно: большинство населения Латгалии составляют латгалы (которым латыши отказывают в праве считаться особым этносом) и русские. В Латгалии практически нет русофобии и вполне дружелюбное отношение к России.

По итогам опроса мы провели конференцию в Даугавпилсе, на которой выступали специалисты — экономисты, лингвисты, историки. В результате у властей началась истерика, против нас были заведены уголовные дела.

После возвращения Крыма в Россию эта тема стала спекулятивно использоваться — мол, Россия планирует аннексировать Латгалию. Особенно постарались британские СМИ. Они и раскочегарили тему.

Около десятка английских журналистов из самых статусных изданий приезжали в Латвию и добивались от меня ответа: когда, наконец, мы начнем вооруженное восстание в Латгалии? Да мы, собственно, и не собирались… Нет-нет, признавайтесь!..

Если говорить серьезно, то ситуация такая. Большинство жителей Латгалии негативно относится к антироссийской политике правительства. Но бунтарский, пассионарный элемент, энергичная молодежь — все «свалили» из Латгалии, она обезлюдела. Сейчас это очень бедный регион, его называют «латвийской золушкой», работать и нормально зарабатывать там попросту негде. Кто-то уехал в Европу, кто-то в Россию.

Жители Риги во время мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Остались тихие, мирные обыватели, смирившиеся со своей печальной судьбой. Пророссийские настроения есть, но бороться некому. Разве что Британия после Брексита начнет помаленьку выпихивать гастарбайтеров, и они вернутся на родину…

— Интересуются ли в Прибалтике ситуацией на Украине?

— Интерес есть. Правящие постоянно поминают Украину как объект «российской агрессии», и как, мол, хорошо, что мы в НАТО, и только это удерживает Путина от захвата Прибалтики. Среди русских Прибалтики сочувствие вызывает Донбасс, все время идет сбор гуманитарной помощи, хотя эта деятельность на грани уголовного преступления по местным законам.

— Много ли латвийских граждан воюют в Донбассе по обе стороны фронта?

— По моим данным, за Донбасс воюют или оказывают иную помощь (медицинскую, гуманитарную), находясь в ДНР/ЛНР, около 50 жителей Латвии. По Литве и Эстонии у меня точных данных нет. В Латвии против этих людей заведены уголовные дела, грозящие серьезными сроками. Двое в настоящий момент находятся за решеткой. Над одним из них — Артемом Скрипником — идет суд, 15 февраля очередное заседание. Ему грозит пожизненное заключение.

Эстония, вопреки европейским нормам, выдала Киеву своего гражданина Владимира Полякова. Надо упомянуть и погибшего в ДНР гражданина Латвии Родиона Кушнира. Серьезное ранение в боях за ЛНР получил мой хороший товарищ Вячеслав Высоцкий.

В целом, русские жители Прибалтики поддерживают и присоединение Крыма к России, и сочувствуют борьбе Донбасса. Но, что интересно, среди ополченцев есть несколько этнических латышей и литовцев.

Не менее удивительно участие русских жителей Латвии в батальоне «Азов». Те, кого я знаю, — из числа скинхедов, у которых поехала крыша на идее «белой расы». Вот такие парадоксы. «Афро-латвиец» Бенес Айо — за Донбасс, а среди русских нашлись ненормальные, увлекшиеся национал-социализмом украинского образца.

Люди с флагами украинского националистического добровольческого батальона «Азов» участвуют в шествии латышского легиона Ваффен СС в Риге

— Как спустя 25 лет после признания Латвии независимым государством сосуществуют русская и латышская общины?

— На бытовом уровне межнациональные отношения в Прибалтике нормальные, получше, чем в иной «старой» европейской стране. Но политический курс государства — русофобия. Главные направления удара — русские школы, СМИ и общественные организации. То есть все возможные точки кристаллизации русского сообщества.

Последний взлет русского сопротивления в Латвии — организованный мной и моими товарищами референдум 2012 г. за присвоение русскому языку статуса второго государственного. Это был такой растянувшийся на год (с учетом сбора подписей за проведение референдума) «праздник непослушания».

Почти все русские жители Латвии, имеющие право голоса, проголосовали за госстатус для своего родного языка, но, понятно, арифметически мы проиграли. После этого русское сопротивление пошло на убыль.

После 2014 г. (присоединение Крыма к России) в Латвии был принят ряд законов, которые, по сути, приравнивают борьбу за права русского меньшинства к уголовному преступлению.

— Тем не менее, говорят, что без знания русского в Риге найти работу трудно…

— Латышская молодежь знает русский язык намного хуже своих родителей — поскольку он изъят из обязательной школьной программы. Примерно та же ситуация в Эстонии и Литве. Утверждать, что без русского языка трудно найти работу — по-моему, преувеличение.

В латвийском частном секторе, пожалуй, да, знание русского языка необходимо, предприниматели обычно требуют трехязычия — латышский, русский, английский. Но для представителей титульных наций всегда найдется вакансия в госсекторе. В Риге все-таки большинство по-прежнему владеет русским, а в Таллине, Вильнюсе, Каунасе легко можно наткнуться на незнающих. В провинции с русским языком еще хуже.

— Почему через столько лет после обретения независимости прибалтийские страны продолжают конфликтовать с Россией, хотя экономически нуждаются в ней? Например, в том, чтобы она использовала их порты.

— Экономика не является главным политическим мотивом для прибалтийских элит. Свою задачу они видят в построении национальных, моноэтнических государств. Для этого надо осуществить дерусификацию подконтрольных территорий. Как это сделать? Убийства и депортации — нереально с учетом географической близости РФ и европейских правовых стандартов. Остается ассимиляция.

Для этого надо демонизировать Россию — и царскую, и советскую, и современную. Нужна постоянная холодная война с Россией.

Посольство Российской Федерации в Риге

— Многие ли прибалты на полном серьезе верят в то, что Россия может аннексировать их страны?

— Кто-то из власть имущих на полном серьезе верит в неизбежное российское вторжение. Кто-то цинично манипулирует «российской угрозой». Но и тем, и другим нужна Россия в качестве «агрессора» — для внутриполитических нужд.

— Трудно ли быть русским в Латвии?

— Если русскость проявляется только в музейно-фольклорном плане — танцы, самовары, балалайки — то быть русским совсем несложно, даже почетно. Проблемы начинаются, если претендуешь на равноправие в политическом и гражданском смысле. Если не признаешь официальную концепцию Второй мировой войны («схватка двух тоталитарных режимов»), а настаиваешь на том, что для нас это была Отечественная война. Если выступаешь против института «негражданства» (по-прежнему сотни тысяч русских в Латвии и Эстонии лишены гражданских прав).

— С кем труднее иметь дело: с латышскими националистами или с латышскими спецслужбами?

— Уличный национализм не особенно агрессивен. Во-первых, побаиваются получить ответку, а во-вторых, репрессивные функции исправно выполняет государство.

Спецслужбы действуют точечно, избирательно: жестко контролируют реальных и потенциальных лидеров русского сопротивления, не заморачиваясь настроениями большинства. Думаю, тут не обошлось без грамотных рекомендаций американских кураторов.

— Ваше отношение к русскому мэру Риги Нилу Ушакову и крупнейшей «пророссийской» партии Центр Согласия Яниса Урбановича?

— К партии «Согласие», которую возглавляют Ушаков и Урбанович, я отношусь отрицательно. Считаю ее аналогом украинской Партии регионов, конформистами, пытающимися усидеть на двух стульях. Со всеми неизбежными негативными последствиями для русских жителей Латвии.

При этом признаю, что Ушаков является поп-идолом для русских рижан, а Урбанович — реально умный политик, по интеллекту на голову выше ныне правящих в Латвии. Но называть «Согласие» «пророссийской партией», как это делают СМИ — заблуждение.

— Многие российские либералы-западники перебираются на жительство в Прибалтику: редакция интернет-издания «Медуза» а Латвии, музыкальный критик Артемий Троицкий и защитница Химкинского леса Евгения Чирикова перебрались в Эстонию. Почему, как вы считаете?

— Несколько причин. Во-первых, недалеко от России. Во-вторых, в Латвии, за довольно скромные — по московским понятиям — деньги можно получить постоянный вид на жительство в Евросоюзе. В-третьих, большинство населения говорит по-русски. Хотя местные русские российских западников, как правило, разочаровывают, поскольку почти сплошь — «ватники».

— Нравится ли вам входящее в оборот понятие «Западная Россия», под которым имеют в виду территорию Западной Европы и Америки, где обитают русские эмигранты. Вы себя «западным русским» считаете?

— Я думаю, это вымышленное понятие. Конечно, есть какие-то бытовые различия между русскими, живущими, допустим, в Европе и в России. Ну, так различия есть и между москвичами и питерцами, жителями Ростова и Сибири. Это лишь подсистемы одной общей системы. Не следует путать бытовой уровень с политическим.

Александр Че