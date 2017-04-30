В последний вагон: США будут помогать Украине по-новому

Правительство США готовит новую программу финансовой поддержки Украины. В частности, американцы планируют улучшать бизнес-климат в стране, повышать конкурентоспособность украинских компаний и помогать развитию новых отраслей промышленности. Реализаторов программы планируют определить 15 мая.

При этом на днях стало известно, что Вашингтон с октября 2017 урежет финансирование Киева почти на 70% — с $571 млн до $178 млн. Таким образом, USAID и Госдепартамент США, по мнению экспертов, хотят успеть выделить очередные гранты на помощь Украине до сокращения бюджета.

Несмотря на то, что, по информации Foreign Policy, в 2018 финансовом году США планируют резко сократить финансовую помощь Украине, правительство Соединённых Штатов, а именно USAID, сейчас ищет организацию, которая сможет реализовать программу по экономической помощи Украине. Соответствующее госзадание содержится на федеральном портале для грантополучателей и государственных контрактов.

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Вашингтон позаботится

Основными задачами проекта, согласно техзаданию, является повышение конкурентоспособности украинской экономики и украинских компаний, а также «поддержка экспорта» и торговли с Европой и США.

«Цель программы — поощрение деятельности стартапов, малых и средних предприятий (МСП), повышение конкуренции на внутреннем рынке, а также поддержка конкурентоспособности украинских фирм на международных рынках», — говорится в документе.

Подрядчик, выполняющий программу, должен будет «улучшать бизнес-климат на Украине и повышать конкуренцию на внутренних рынках; помогать новым отраслям промышленности, а также малому и среднему бизнесу развиваться и конкурировать на зарубежных рынках».

Кроме того, американские организации будут «способствовать деятельности по поддержке экспорта в правительстве Украины, расширять участие правительства Украины во Всемирной торговой организации (ВТО)» и способствовать понижению стоимости экспорта из Украины за рубеж.

Примечательно, что размер федерального финансирования программы не ограничен.

Курс на восток

Программа, которую разработают в США, должна будет способствовать и поддержке Восточной Украины. В частности, американские организации проведут для фирм на этой территории страны обучение и подготовку в сфере экспортной готовности и ВТО, а также займутся стимулированием экспорта из региона.

«Следует вместо Донецка и Луганска проводить исследования в Краматорске и Северодонецке и направлять им дополнительную помощь для проведения последующих реформ», — говорится в документе.

Отмечается, что для программ, которые будут действовать на востоке страны, предусмотрены дополнительные гранты. Поиск исполнителя программы будет завершён 15 мая 2017 года.

Успеть напоследок

При этом на днях стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить финансовую помощь Украине. Ожидается, что Вашингтон урежет финансирование Киева с $571 млн до $178 млн. Данные меры были заложены в мартовское бюджетное предложение администрации Трампа.

Резкое сокращение помощи развивающимся странам соответствует провозглашённому Трампом лозунгу «Америка — прежде всего» и связывается непосредственно с вопросами национальной безопасности.

Однако сокращение прямой помощи Украине запланировано лишь на 2018 финансовый год, который в США начнётся с 1 октября 2017 года. Кроме того, американские СМИ также сообщают, что в администрации Трампа намерены превратить организацию в одно из подразделений Госдепа США.

Примечательно, что реализаторы программы по экономической помощи США будут определены 15 мая 2017 года — задолго до октября 2017-го, когда финансирование Киева окончательно урежут. Таким образом, USAID и Госдепартамент США, по мнению экспертов, планируют забежать с Украиной «в последний вагон» и успеть выделить ей очередные гранты прежде, чем новые правила вступят в силу.

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Годы идут — гранты не кончаются

Отметим, поддержка Украины традиционно считалась одним из стратегически важных направлений работы для иностранных проектов Госдепа.

«В течение многих лет одной из главных тем, целей и направлений американской политики на Украине было поощрение её движения в сторону европейских организаций.

И в наших интересах, чтобы они не двигались в сторону российских организаций», — цитирует издание Foreign Policy бывшего американского посла на Украине Уильяма Тейлора.

Так, начиная с 2008 года правительство США не раз выделяло крупные суммы для работы с украинскими СМИ, предпринимателями и гражданскими активистами. Гранты традиционно распределялись через USAID, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) и Национальный фонд в поддержку демократии (NED).

К примеру, в марте 2013 года DRL предоставило грант в $500 тысяч на подготовку населения к парламентским и президентским выборам, в результате которых 7 июня 2014 года к власти пришёл Пётр Порошенко.

Зимой 2015 американское правительство выделило финансирование на проект, который, как уточняется в описании, должен был «обеспечить украинским СМИ возможность взаимодействовать с коллегами из США, а также содействовать развитию независимых украинских медиа, имеющих решающее значение для дальнейшего демократического развития Украины». Такой же грант был выделен и в 2012 году. Их сумма составила $400 тысяч.

В августе 2015 USAID выделило $8 млн на реализацию программы PULSE — The Policy for Ukraine Local Self-Governance («Политика местного самоуправления на Украине»). Цель этого проекта — поддержка региональных парламентов и децентрализация власти в стране.

В конце 2016 госдепартамент выделил $800 тысяч для финансирования украинских общественных организаций, которые будут контролировать местные органы власти на предмет коррупции и сотрудничать с местными СМИ, а затем в госдепе решили направить ещё $20 млн на антикоррупционную деятельность в стране.

Интересно, что борьбой с украинской коррупцией ещё в 2015 году решило заняться и правительство Дании.

Министерство иностранных дел королевства в 2015 году открыло программу по антикоррупционным мероприятиям на Украине, а также по защите прав человека в стране. На эти цели было выделено около $10 млн.

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Фото: Reuters

Помощь — есть, эффекта — нет

Экономическую помощь Украине активно выделяет и Евросоюз. Так, по данным Европейского суда аудиторов, с 2007 по 2015 год ЕС выделил Украине €1,6 млрд в виде грантов и €3,4 млрд в качестве займов.

Проанализировав использование европейского финансирования на Украине, организация пришла к выводу, что деньги союза тратятся неэффективно, а Украина остаётся самой коррумпированной страной в Европе.

«Результаты реформ, которые удалось осуществить на сегодняшний день, остаются неустойчивыми», — отмечается в документе Европейского суда аудиторов.

Главное — не сдаваться

Однако, несмотря на то что в Европе признали неэффективность средств, которые выделяются на содействие различным изменениям на Украине, ЕС продолжает финансировать различные программы в стране.

В частности, в начале апреля Евросоюз выделил Украине €600 млн на экономические реформы.

«Сегодня ЕС перечислил Украине второй транш в размере €600 млн в качестве финансовой помощи для стабилизации и проведения реформ в экономике», — отметил президент страны Пётр Порошенко.

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Кроме того, 3 апреля Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине транша в $1 млрд. В сообщении фонда говорится, что «украинская экономика показывает желанные признаки восстановления».

В результате общий объём выделенной помощи составит порядка $8,4 млрд.

Диана Овсепян