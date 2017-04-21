В Польше снесут сотни памятников, «прославляющих коммунизм»

Сенат (верхняя палата парламента) Польши одобрил во втором, окончательном чтении поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, «прославляющих коммунизм», передает корреспондент РИА Новости.

За принятие закона проголосовали 70 сенаторов, один был против, пятеро воздержались.

В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».

Согласно новым поправкам, которые приняты по инициативе сенаторов от правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, сносу также подлежат памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Несколько дней назад директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев заявил журналистам, что принятие в Польше закона, позволяющего сносить советские памятники, может иметь непоправимые последствия для отношений Варшавы и Москвы.

«Мы предупредили коллег польских, что в случае принятия этих поправок в закон о декоммунизации, и тем более в случае реализации этих поправок в практическом плане применительно к нашим мемориальным знакам, (это) будет иметь весьма тяжелые, если не сказать непоправимые последствия для двусторонних отношений», — сказал Нечаев.

При этом он отметил, что среди «острых практических вопросов» в двусторонних отношениях на одном из важнейших мест стоит «историко-мемориальная проблематика и состояние и безопасность советских и российских воинских захоронений, кладбищ и мемориальных знаков, которые, сообразно основным двусторонним договоренностям на межгосударственном и межправительственном уровнях 1990-х годов, должны польской стороной охраняться и за ними должен быть обеспечен надлежащий уход».

«Здесь мы наблюдаем серьезные пробелы на польской стороне, потому что количество актов вандализма, несанкционированного демонтажа захоронений и, как мы выражаемся, осквернений могил и памятников, — они принимают угрожающий и, я бы сказал, настораживающий весьма размер», — добавил он.

При этом дипломат отметил, что российская сторона, в том числе МИД России, «регулярно реагирует на все подобного рода инциденты, призывая обеспечить уход и безопасность, исключить повторение подобных инцидентов, найти и наказать виновных и восстановить ущерб».

«К сожалению, этого удается добиться не всегда. Мы будем и дальше проявлять в этом плане последовательность, настойчивость и никаких отступлений от нашей принципиальной линии в этом вопросе быть не может», — отметил директор департамента МИД РФ.

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