Польша взяла курс на полную ликвидацию памятников, прославляющих украинское вооруженное формирование, сотрудничавшее с гитлеровцами и совершившее преступления в отношении тысяч мирных польских граждан. Первой «ласточкой» этого процесса стал снос мемориала памяти бандеровцам в селе Грушовичи под Перемышлем. Об этом в воскресенье 30 апреля пишет издание Журналистская правда.

Министерство культуры Польши заявило, что не оставит на территории страны памятников боевикам Украинской повстанческой армии (организация, признанная экстремистской и запрещенная в России). Ведомство подчеркнуло, что решение о сносе мемориала было принято «в соответствии с законом, хотя для некоторых представителей украинской стороны этот факт, возможно, трудно принять, особенно в преддверии празднования годовщины операции «Висла».

Операция «Висла» была проведена в 1947 году и заключалась в массовом выселении украинцев из юго-западных в другие регионы страны для того, чтобы лишить банды бандеровцев поддержки и мобилизационного ресурса.

Ранее, прежде чем принять решение о сносе незаконно возведенного мемориала, польская сторона неоднократно обращалась к соответствующим структурам Украины с предложением оформить мемориал в Грушовичах и другие в соответствии с польским законодательством, но украинской стороной никаких шагов в этом направлении принято не было.

Если убрать из сказанного польской стороной словесную шелуху о «незаконности» мемориала посвященного бандеровцам, то в сухом остатке мы получим тот факт, что заигрывание Польши с Украиной в разрезе «братских народов» и «общей истории», закончено. Польша в любом случае получит свои миллионы украинских гастарбайтеров, готовых за гроши гнуть спину «на пана», но при этом будет жестко пресекать любые проявления украинского национализма на своей территории. При этом, Польша ничем не рискует. У Украины, переставшей быть субъектом международных отношений, нет ни сил, ни возможностей что-либо противопоставить.