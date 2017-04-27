В Польше демонтировали памятник погибшим националистам УПА

26 апреля в Польше на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля был демонтирован памятник украинским националистам — бойцам УПА (Украинская повстанческая армия, экстремистская организация, запрещена в РФ — прим. EADaily ). Акция, проведенная с согласия местных властей активистами польских национал-патриотических организаций, вызвала истерику в украинских СМИ.

«26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве — разборка остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно, — жалуется Объединение украинцев в Польше (ОУП) агентству «Укринформ». — Два года назад это место памяти было разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция осуществлена «группой активистов», в которой участие принял войт гмины Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия «Национальное движение».

В нем подчеркивается, что целью организаторов является препятствование мероприятиям 70-й годовщины акции «Висла», то есть депортации 140 тыс. украинцев из родных земель юго-восточной Польши на север и запад. «Безнаказанность делает смелее. Поэтому те, кто хочет поджечь польско-украинскую границу, каждый раз делают шаг вперед, — говорится в заявлении ОУП. — Обращаемся с пристальным призывом к госпоже премьеру Беате Шидло, чтобы она восприняла это дело как приоритетное для обеспечения общественного порядка в стране».

В обращении также содержится призыв к польской общественности «не поддаваться на антиукраинские провокации» и не соглашаться на «осквернение могил, разжигание ненависти на национальной почве, а также унижение лиц других национальностей».

В ответ староста Стубно Януш Слабицкий заявил, что памятник устранен в рамках общественной инициативы, поскольку он портил эстетический вид кладбища, был плохо укреплен и представлял опасность для окружающих. Кроме того, он заявил: «Если глубоко копать, то можно выкопать какие-то человеческие останки», но в будущем это будет место для захоронения. Элементы разобранного памятника могут быть использованы в строительстве.

Как сообщало EADaily, в ночь на 29 марта в Луцке (Западная Украина) неизвестные обстреляли здание генконсульства Польши из гранатомета. 8 февраля неизвестные нанесли надписи «Наша земля» на заборе польского генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Однако МИД Украины в этом «хулиганстве» усмотрел заинтересованность некой «третьей стороны». 10 января в селе Гута Пеняцкая Львовской области подорвали памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году.