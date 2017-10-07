В полиции установили организатора рейса, попавшего в ДТП под Владимиром

Правоохранительные органы установили организатора рейса автобуса, который в пятницу, 6 октября, попал в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по ПФО, им оказался гражданин Казахстана.

«Сотрудники полиции установили организатора данной поездки, им является гражданин Казахстана 1981 года рождения», — заявили в управлении.

На железнодорожном переезде в районе станции Покров во Владимирской области в накануне в 3.39 утра по московскому времени произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По меньшей мере 16 человек погибли, около 15 получили травмы.