Проишествия 

В полиции установили организатора рейса, попавшего в ДТП под Владимиром

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Фото: avtovzglyad.ru

Правоохранительные органы установили организатора рейса автобуса, который в пятницу, 6 октября, попал в ДТП на железнодорожном переезде во Владимирской области. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД по ПФО, им оказался гражданин Казахстана.

«Сотрудники полиции установили организатора данной поездки, им является гражданин Казахстана 1981 года рождения», — заявили в управлении.

На железнодорожном переезде в районе станции Покров во Владимирской области в накануне в 3.39 утра по московскому времени произошло ДТП с участием поезда и автобуса. По меньшей мере 16 человек погибли, около 15 получили травмы.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/10/07/v-policii-ustanovili-organizatora-reysa-popavshego-v-dtp-pod-vladimirom

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One thought on “В полиции установили организатора рейса, попавшего в ДТП под Владимиром

  • 07.10.2017 at 03:44
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