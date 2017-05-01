В поисках водки ряженые псевдоополченцы на танке «штурмуют» Мариуполь

Об этой курьезной постановке украинской военной пропаганды рассказал «Русской Весне» в ходе проведения сегодняшнего брифинга в Донецке заместитель командующего Эдуард Басурин.

«Ранее мы сообщили о подготовке украинской стороной театральной постановки для иностранных СМИ в Мариуполе. И уже сегодня нам начали поступать сообщения, что группы людей в военной форме со знаками различия ДНР появились в разных районах города.

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Так, в районе н. п. Старый Крым на западе Мариуполя к магазину на танке подъехали вооруженные люди в форме военнослужащих ДНР, скупили алкогольные напитки и уехали в северо-восточном направлении на выезд из населенного пункта.

Театральное искусство в преддверии «Евровидения» в Вооруженных Силах Украины просто расцветает.

Кадры постановочных митингов на центральной площади Мариуполя в поддержку действующей власти мы уже увидели вчера. Так что ждем со дня на день кадров о якобы пьяных сепаратистах, обстреливающих позиции ВСУ, и подконтрольные Украине населенные пункты», — сообщил он.

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