Проишествия 

В Подмосковье задержали отца, убившего своего годовалого сына

0 коментариев

Отец выбросил ребенка с балкона. Иллюстрация lodjii.my1.ru

В Щелковском районе Подмосковья задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего годовалого сына.

«В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ГСУ СК по Московской области.

24 декабря житель поселка Монино Щелковского района, находясь у себя в квартире, взял с дивана в руки своего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных травм ребенок скончался, передает «Интерфакс».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/24/v-podmoskove-zaderzhali-otca-ubivshego-svoego-godovalogo-syna

Другие новости:

ipyqt6_1480675684

ФСБ: Иностранные спецслужбы готовят кибератаки на финансовую систему России

0
obu4m1_1476815524

Песков: Влияние Кремля на руководство ДНР не безгранично

0
bcgxnz_1467892803

Йеменские джихадисты захватили военный объект в Адене

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *