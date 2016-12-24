В Подмосковье задержали отца, убившего своего годовалого сына

В Щелковском районе Подмосковья задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего годовалого сына.

«В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ГСУ СК по Московской области.

24 декабря житель поселка Монино Щелковского района, находясь у себя в квартире, взял с дивана в руки своего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных травм ребенок скончался, передает «Интерфакс».

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления.