В Подмосковье упавшее дерево убило мужчину, который его спилил

В лесном массиве округа Балашиха в Подмосковье 22-летний житель Москвы погиб в результате падения спиленного им дерева. Об этом пишетт Газета.ру, ссылаясь на сообщение Следственного комитета по Московской области.

«Как установлено следствием, пострадавший проводил время в лесном массиве в компании своих друзей и получил травмы в результате падения на него спиленного им самим сухого дерева. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в данный момент выясняются обстоятельства гибели молодого человека.