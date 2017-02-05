Проишествия 

В Подмосковье упавшее дерево убило мужчину, который его спилил

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В лесном массиве округа Балашиха в Подмосковье 22-летний житель Москвы погиб в результате падения спиленного им дерева. Об этом пишетт Газета.ру, ссылаясь на сообщение Следственного комитета по Московской области.

«Как установлено следствием, пострадавший проводил время в лесном массиве в компании своих друзей и получил травмы в результате падения на него спиленного им самим сухого дерева. От полученных травм он скончался на месте», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в данный момент выясняются обстоятельства гибели молодого человека.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/v-podmoskove-upavshee-derevo-ubilo-muzhchinu-kotoryy-ego-spilil

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