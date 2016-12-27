В Подмосковье мать вытолкнула 7-летнюю дочь с 15-го этажа дома

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка после того, как стало известно, что в подмосковных Мытищах 34-летняя женщина вытолкнула свою 7-летнюю дочь с 15-го этажа жилого дома.

По словам следователей, подозреваемая задержана и в суд вскоре будет передано ходатайство об её аресте. «34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире по месту временного проживания в городе Мытищи, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался», — говорят в СКР.

«Лента.ру» сообщает, что тело семилетней девочки обнаружено на улице Борисовка в Мытищах. Отмечается, что у женщины есть еще и младшая дочь пяти лет, которая не пострадала. По словам источника в правоохранительных органах, в момент происшествия отец детей был на работе. Сейчас он вернулся домой.

Никаких конфликтов в семье не было, родители и дети характеризовались положительно. Мать задержана, по заключению врачей, она находится в неадекватном состоянии. Расследование продолжается.