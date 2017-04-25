В Петербурге задержали пять человек, подозреваемых в насилии над сиротами

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

По итогам оперативно-следственных действий в северной столице уже задержаны пять подозреваемых, среди которых: бывший директор одной из школ, которому ранее было присвоено звание «Заслуженный учитель России», бывший замдиректора одного из детских домов и работник социальной гостиницы для сирот «Мечта».

Из материалов дел следует, что группа лиц привлечена за относительно давние преступления. «На протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу 25 апреля.

Интересно, что обратить внимание органов на проблему в Кировском районе заставил 35-минутный фильм «Моя история», снятый студенткой Государственного университета профсоюзов Екатериной Соболевской.

Картина, повествующая о нелёгкой судьбе воспитанника петербургского детского дома, совращённого в малолетнем возрасте, выиграла конкурс «Права человека — 2016», который проводится при поддержке городского уполномоченного по правам человека. В свою очередь, как сообщает «Фонтанка», в феврале 2017 года омбудсмен Александр Шишлов направил полученные от автора фильма материалы в прокуратуру, откуда они попали в уголовный розыск, а оперативники, в свою очередь, вышли на педофильскую сеть в детских учреждениях.

Из-за щекотливости истории и возможного привлечения к ней авторитетных в городе работников образования решение о возбуждении уголовного дела, по информации СМИ, принималось в кабинете начальника городского Следственного комитета Александра Клауса.

После этого обыски прошли в квартирах всех подозреваемых. Наведались оперативники и в школу № 565, а также в «Центр для детей-сирот № 8» (бывший детский дом № 10) и гостиницу для детей сирот «Мечта».

Как отмечают петербургские издания, последнему заведению в своё время покровительствовала телеведущая Ксения Собчак. Вместе с мамой сенатором Людмилой Нарусовой она приезжала в «Мечту». Посещала «Мечту» в 2013 году и петербургский омбудсмен по правам ребёнка Светлана Агапитова, о чём свидетельствует материал на сайте омбудсмена.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых, а также о соединении уголовных дел в одно производство. Расследование находится на особом контроле у руководства Главного следственного управления по Санкт-Петербургу.