В Петербурге рассекретили данные о количестве полицейских

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов заявил, что в МВД РФ нет нормативов, по которым раньше устанавливалось количество сотрудников правоохранительных органов, необходимых для обеспечения порядка. В среду, 8 февраля, во время отчёта перед депутатами Заксобрания глава петербургской полиции рассказал о работе правоохранительных органов после проведённого реформирования.

«После 2011 года штатная численность была полиции установлена указом президента РФ и приказом министра внутренних дел и составляла 30 351 сотрудник. Потом, когда ряд сотрудников в прошлом году ушли в Национальную гвардию, численность личного состава полиции Петербурга и Ленобласти сократилась до 24 тысяч», — рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, в настоящее время в органах внутренних дел не существует нормативов, которые были до 2011 года, когда на одного участкового приходилось от 2 до 5 тысяч граждан России, а на постового милиционера — до 10 тысяч.

«Я всегда говорил, что сегодня нагрузка на участковых превышает нормативы, которые у нас были раньше. Но ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти строго залимитировано и мы исходим из того, что у нас есть», — подчеркнул Умнов.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров признал сложность создавшегося в правоохранительных органах положения. «Мы понимаем, что такое сокращение личного состава, когда по-новому надо производить расстановку сил и средств, по-новому надо определять боевые точки. Всё это очень сложно», — отметил Макаров. По его мнению, несмотря на сокращение полиции, Петербург продолжает оставаться одним из самых безопасных городов не только в России, но и в Европе.

Однако, как заявил в беседе с корреспондентом EADaily депутат Заксобрания Алексей Ковалёв, нельзя обольщаться положительными статистическими данными. «Меня очень затронула эта тема. Интересно, сколько, например, участковых сейчас работает в Ленобласти, где расстояния больше, чем в Петербурге? Ранее в МВД заявляли, что количество полицейских — данные секретные. Хорошо, что начальник полиции рассказал нам, сколько людей в погонах работает сейчас в нашем городе и признал, что нагрузка на правоохранительные органы увеличилась. Причём увеличилась она даже по сравнению с теми годами, когда городу уже не хватало сотрудников полиции. Сейчас мы через коллег в Госдуме будем запрашивать МВД, почему отменены нормативы», — заявил Ковалёв.

Во время отчёта перед депутатами начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заметил, что, по данным мониторинга общественного мнения, около 60% петербуржцев в целом уверены в своей защищённости и удовлетворены работой сотрудников полиции.

Сергей Умнов рассказал, что в 2016 году общий массив преступлений сократился на 7%, тяжких и особо тяжких — на 4%. На 13% сократилось количество угонов автотранспорта.