В Петербурге прогулочное судно врезалось в опору моста: есть пострадавшие

Прогулочное судно «Роб Рой» в ночь на 5 июля на реке Фонтанке врезалось в опору моста Ломоносова. По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа на судне рулевого управления.

«На его борту находилось 13 пассажиров и 2 члена экипажа, при пассажировместимости в 35 человек. В результате столкновения с опорой два пассажира госпитализированы в медицинские учреждения с различными телесными повреждениями», — рассказали корреспонденту EADaily в пресс-службе Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления СК РФ.

Сообщается также, что на место происшествия выезжала следственная группа. Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения безопасности движения и эксплуатации судна «Роб Рой». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее, 26 июня, в Санкт-Петербурге прогулочный теплоход «Альдемарин» с 48 туристами на борту столкнулся на Неве с катером. Тогда пострадал один из пассажиров, который был доставлен в больницу. По факту столкновения было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).