В Петербурге обезвредили «банду Колесникова», изъяв оружие и взрывчатку

Силовики Петербурга провели серию обысков и задержали пятерых мужчин из местной вооруженной организованной преступной группировки (ОПГ), изъяв у них оружие и взрывчатку.

Масштабная операция по ликвидации так называемой «банды Колесникова» (контроль и руководство ОПГ осуществлял Леонид Колесников 1957 года рождения) проводилась при поддержке бойцов ФСБ и МВД, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Всего ходе 35-ти проведенных обысков правоохранители изъяли у задержанных «более 4 тысяч патронов, 1 гранатомет, 10 гранат, 1 самодельное взрывное устройство, мощностью не менее 800 грамм в тротиловом эквиваленте, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, 6 автоматов, 1 винтовку зарубежного производства».

По версии следствия, в марте 2017 года члены ОПГ, находясь в поселке Песочный Курортного района совершили разбойное нападение на мужчину, занимающегося предпринимательской деятельностью и, применяя оружие, похитили принадлежащий ему автомобиль марки «Митсубиси» и мобильный телефон. В июне «колесниковцы» опять отметились, напав на проспекте Культуры на работника одного из магазинов, «демонстрируя ему неустановленный пистолет, высказывая угрозы убийством, установили преступный контроль над помещением магазина и похитили имущество на общую сумму более 1 миллиона рублей».

Кроме того, следствие располагает данными, что участники указанной преступной группы занимались в Петербурге и Ленобласти вымогательством денежных средств у других граждан и предпринимателей.

Сейчас в отношении задержанных возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п.»б» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой).