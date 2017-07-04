В Петербурге ликвидирован пожар на Балтзаводе, где строят плавучую АЭС

В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар на территории ОАО «Балтийский завод» на строящейся плавучей атомной станции «Академик Ломоносов». Как сообщает региональное управление МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения.

Инцидент был ликвидирован в 15:25 мск. Погибших и пострадавших нет. На заводе опровергают информацию о пожаре, заявляя, что на предприятии произошло задымление, которое было ликвидировано до приезда спасателей.

Около полугода назад, 16 декабря 2016 года, на петербургском Балтийском судостроительном заводе произошло задымление, около 100 человек было эвакуировано. Причиной срабатывания пожарной сигнализации называли тлеющую ветошь, которая загорелась из-за отлетевшей искры в процессе сварочных работ.

Строительство плавучей АЭС «Академик Ломоносов» началось в 2007 году на ОАО «ПО «Севмаш», в 2008 году проект был передан ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Росатома. Физпуск энергоблока планируется осуществить в 2017 году. Планируется, что «Академик Ломоносов» заменит выводимую в 2019—2021 годах из эксплуатации Билибинскую АЭС.