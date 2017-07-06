В Петербурге горит ангар с лакокрасочной продукцией

В Колпинском районе Санкт-Петербурга горит ангар с продукцией Невского лакокрасочного завода. О пострадавших не сообщается.

Как сообщает региональное управление МЧС, площадь пожара в ангаре — 4,8 тыс. кв. м. Работа осложняется высокой температурой, наличием газовых транспортных баллонов и больших емкостей с лакокрасочной продукцией. «Существует угроза взрыва, спасатели работают из укрытия», — отмечают в МЧС. Пожару присвое ранг сложности № 3 (из пяти).

К ликвидации пожара привлечено 42 единицы техники и 178 человек личного состава.

По данным администрации Колпинского района, ангар с лакокрасочной продукцией располагается по адресу: поселок Металлострой, улица Дорога на Металлострой, дом 5. По предварительным данным, уточняет ТАСС, ангар принадлежит ООО «Невский лакокрасочный завод».