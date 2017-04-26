В Петербурге арестовали всех подозреваемых по делу о педофилии в детдоме

Киевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца всех подозреваемых по делу о насилии над воспитанниками детского дома. Как сообщает РИА Новости, под стражу заключены Михаил Елин, Андрей Соловьев, Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Станислав Виноградов.

НТВ сообщает, что Виноградов — методист 565-й школы, заслуженный учитель России, а самое громкое имя — Кирилл Покалюк, в соцсетях которого множество фотографий со звездами и чиновниками. Павел Приказчиков, сам бывший детдомовец, начал активно сотрудничать со следствием и сознался. «Меня заставлял администратор детского дома. Угрожали семьей, что они (члены семьи) не дойдут до дома», — говорит он.

Тем временем, расследование взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин. В ведомстве сообщили, что «следователи дадут принципиально жесткую юридическую оценку действиям или бездействию всех ответственных лиц, которые курируют детский дом и на глазах которых длительное время совершались преступления».

EADaily ранее сообщало, что следственные органы возбудили восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

Из материалов дел следует, что группа лиц привлечена за относительно давние преступления. «На протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, злоумышленники систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Интересно, что обратить внимание органов на проблему в Кировском районе заставил 35-минутный фильм «Моя история», снятый студенткой Государственного университета профсоюзов Екатериной Соболевской.

Картина, повествующая о нелёгкой судьбе воспитанника петербургского детского дома, совращённого в малолетнем возрасте, выиграла конкурс «Права человека — 2016», который проводится при поддержке городского уполномоченного по правам человека.