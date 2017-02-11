В парламенте ЛНР предложили создать «черный список» олигархов, которые не смогут работать в Республике

Парламентарии совместно с силовыми структурами ЛНР должны создать «черный список» украинских олигархов, предприятия которых не будут работать на территории Республики.

Такое мнение высказал депутат Народного Совета ЛНР, главный редактор газеты «XXI век» Юрий Юров.

«Мы в свое время принимали постановление Народного Совета, где обозначили список террористических организаций. Мне кажется, пришло время, чтобы при помощи Народной милиции, МГБ, других заинтересованных структур составить подобный „черный список“ украинских олигархов, у которых руки по локоть в крови», — отметил он.

«Я думаю, что „кровавый банкир“ Коломойский, наверное, о своем заводе в Стаханове (Стахановский завод ферросплавов — примечание ред.) не забыл. И попытается не мытьем, так катаньем сюда пролезть. Мне кажется, что нужно как-то подготовиться и принять соответствующие дополнительные акты, чтобы навсегда отрезать таким олигархам дорогу на нашу землю», — добавил депутат.

Украина ввела антитеррористическую операцию и экономическую блокаду против Донбасса, несмотря на это власти Республик продолжают выполнять социальные обязательства перед своими гражданами.

При этом украинские предприятия, расположенные и осуществляющие деятельность на территории ДНР и ЛНР и имеющие регистрацию на территории Украины (нерезиденты), продолжают платить налоги в бюджет Украины.

Ввиду отсутствия поступлений в бюджет ЛНР от данных предприятий налоговых отчислений и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Республики, а также в связи с несоблюдением ими требований налогового законодательства Народным Советом Республики принято в первом чтении решение о внесении изменений в Закон ЛНР «О налоговой системе».

Изменения устанавливают, что нерезиденты, осуществляющие свою деятельность на территории Республики, обязаны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года, а в случае несоблюдения закона изменения предусматривают введение с 31 марта 2017 года временных администраций на указанных предприятиях.

Аналогичные поправки рассмотрели и парламентарии Донецкой Народной Республики.

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