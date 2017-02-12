В Панаме за отмывание денег арестованы владельцы юрфирмы Mossack Fonseca

Власти Панамы арестовали основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на на офис генерального прокурора страны.

По словам генпрокурора Панамы Кении Порселл, полученная к настоящему моменту информация свидетельствует о том, что панамская фирма «являлась преступной организацией, которая занималась сокрытием активов и денег подозрительного происхождения». Порселл отметила, что расследование в отношении Mossack Fonseca длилось около года и велось прокурорами Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Задержанные в пятницу, 10 февраля, Юрген Моссак и Рамон Фонсеки были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут бежать из страны, пояснила Порселл. Она также уточнила, что расследование связано с делом о коррупционных махинациях в государственной нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Адвокат Моссака и Фонсеки Элиас Солано назвал обвинения против своих подзащитных «слабыми» и заявил, что будет оспаривать собранные доказательства.

По данным источника Reuters, в субботу суд арестовал еще одного юриста, работавшего на Mossack Fonseca, а в отношении другого выдан ордер на арест.

Компания Mossack Fonseca приобрела широкую известность в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала расследование Международной организации журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об офшорах крупных бизнесменов и политиков из более чем 50 стран. Расследование было основано на документах, полученных в результате «беспрецедентной утечки миллионов документов» из базы данных Mossack Fonseca.