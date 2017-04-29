В ответ на испытание ракеты в КНДР США могут ускорить ввод новых санкций

Новые испытания баллистической ракеты в КНДР в Вашингтоне склоны расценивать как «провокацию» перед выборами президента Южной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

Там отметили, что из-за новых испытаний, возможно, ускорится принятие решения о введении односторонних санкций в отношении отдельных организаций Северной Кореи. Кроме того, не исключены новые военные учения неподалеку от берегов КНДР.

Запуск ракеты прокомментировал и президент США Дональд Трамп. «Северная Корея проигнорировала пожелания Китая, проведя запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо», — написал он в Twitter.

EADaily уже сообщало, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которая, правда, взорвалась через несколько секунд после старта. Эксперты предполагают, что это была ракета средней дальности KN-17.