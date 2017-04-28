В отношениях Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой царит идиллия

Вот уже четыре года, как Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева «вышли из тени» и открыто заявили о своих отношениях. За это время Валерий официально развелся с женой Ириной, а два года назад Альбина родила певцу второго сына Луку. Правда, до сих пор неизвестно, оформила ли пара свои отношения официально.

Знаменитости предпочитают не афишировать свои отношения и редко появляются вместе на публике. Тем приятнее было увидеть новую фотографию, на которой Альбина мило примостилась на коленях у супруга. Этот снимок был сделан во время недавнего празднования 13-й годовщины продюсерского центра братьев Меладзе.

Вечеринка была задумана как гастрономическое пати, во время которого гости сами готовят блюда и угощают друг друга. Альбина и Валерий стряпали вместе за одним столиком, а их романтическое фото вызвало море умиления и восхищения в рядах поклонников. Альбина не стала выставлять остальные фотографии с этой вечеринки в своем Инстаграм, их можно увидеть в Сети, зайдя на сайт продюсерского центра Velvet Musik.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/v-otnosheniyah-valeriya-meladze-i-albiny-dzhanabaevoj-tsarit-idilliya.html