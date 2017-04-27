В ООН заявили об адаптации России к санкциям

В Совете ООН по правам человека заявили, что сохранение санкций не окажет драматического воздействия на ситуацию в России.

При этом докладчик СПЧ ООН Идрис Джейзари также заявил об адаптации экономики РФ к санкциям Запада.

Он констатировал, что после некоторого периода проблем и снижения экономики с точки зрения валового внутреннего продукта и валового национального продукта, Россия начала выходить из кризиса.

Об этом Джейзари сказал на встрече с председателем комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом.

«Произошла адаптация к ситуации. Мне кажется, что, если санкции продолжат действовать, они уже не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в России», — заявил докладчик СПЧ ООН.

Ранее Всемирный банк оценил негативное влияние санкций на рост ВВП России всего в 0,5 процентного пункта.

Мнение ООН совпадает с позицией РФ и оценками многих экспертов. При этом в Кремле вообще говорят, что кризис в экономике связан с падение цен на нефть, тогда как влияние санкций было минимальным. Аналитики и экономисты отмечают, что санкции просто усилили негативный эффект от дешевой нефти, но точно определить влияние этого фактора очень сложно.