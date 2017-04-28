В ООН призвали снять санкции с россиян

Односторонние санкции в отношении выборных лиц в РФ должны быть сняты, таким персонам должен быть предоставлен иммунитет, считает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

«Главное внимание следует уделять обеспечению иммунитета к односторонним мерам для лиц, избираемых в парламентскую ассамблею, уполномоченных демократическим путем посредством выборов и выполняющих свои функции исключительно в соответствии с государственной конституцией», — заявил он.

Джазаири в ходе своего визита в РФ 24—28 апреля встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, провел беседы с представителями бизнеса и дипломатическими сообществами в Москве.

Санкции были введены в отношении РФ в 2014 году 30 странами мира в связи с конфликтом в Донбассе и до настоящего времени продолжали ужесточаться.

Меры включают ограничения передвижения и заморозку средств и активов отдельных лиц, запрет на инвестиции и на экспорт и импорт определенных товаров и технологий, а также ограничения на проведение финансовых операций.

Россия отреагировала сходными мерами в отношении ряда стран, ввела запрет на импорт продуктов питания из Европейского союза, США, Норвегии, Канады и Австралии.

Как ожидается, спецдокладчик представит свой доклад по итогам визита в РФ с выводами и рекомендациями на очередной сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2017 года.

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