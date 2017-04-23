Украина 

В оккупированном Краматорске ребенок нашел возле школы 14 гранат

0 коментариев
В оккупированном Краматорске ребенок нашел возле школы 14 гранат | Русская весна

В оккупированном Краматорске семилетний мальчик обнаружил возле школы коробку с 14 гранатами.

Об этом сообщили в национальной полиции «Донецкой области».

«Сегодня в 19.15 в колл-центр „102“ поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты.

К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери», — сообщили в полиции.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию.

По предварительной информации, в коробке находилось 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1 с выкрученными детонаторами, которые находились в той же коробке.

Читайте также: Трамп рассказал, почему не пожал руку канцлеру Германии (ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492896898

Другие новости:

flbq57_1458524884

Шойгу свою задачу выполнил. Очередь Лаврова. Илья Новицкий

0

ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья с Владимиром Роговым

0
w6ngun_1460065742

СРОЧНО: Решение об ассоциации Украины и ЕС может быть пересмотрено, — премьер Нидерландов (ОБНОВЛЕНО)

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *