В оккупированном Краматорске ребенок нашел возле школы 14 гранат

В оккупированном Краматорске семилетний мальчик обнаружил возле школы коробку с 14 гранатами.

Об этом сообщили в национальной полиции «Донецкой области».

«Сегодня в 19.15 в колл-центр „102“ поступило сообщение от 34-летней краматорчанки. Женщина сообщила, что ее 7-летний сын, гуляя вместе с друзьями, в углу двора школы № 3 вблизи забора нашел в коробке предметы, похожие на гранаты.

К счастью, ребенок знал, какую опасность могут представлять боеприпасы, и сразу рассказала о находке матери», — сообщили в полиции.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители и оцепили территорию.

По предварительной информации, в коробке находилось 7 гранат РГД-5 и 7 гранат Ф-1 с выкрученными детонаторами, которые находились в той же коробке.

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