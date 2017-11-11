Украина 

В оккупированной Константиновке взорвали гранату возле салона красоты

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В оккупированной Константиновке взорвали гранату возле салона красоты | Русская весна

В Константиновке, на оккупированной территории ДНР, неизвестный подорвал гранату возле одного из салонов красоты.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции.

Как отмечается, 11 ноября в 18:06 в полицию поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением, когда она выходила на улицу.

«На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. В результате взрыва повреждено помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома», — говорится в сообщении.

В настоящее время дома и прилегающая территория оцеплены, проводится проверка специалистов-взрывотехников и кинологов.

«Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по статье хулиганство», — добавили в ведомстве.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510429587

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